セントレアまで「白タク行為」をした疑いで、ベトナム人の男が現行犯逮捕されました。ベトナム国籍のキム・ター容疑者(37)は8月14日朝、ベトナム人の男女5人を自家用車で豊田市からセントレアまで送り、無許可のタクシー営業をした疑いが持たれています。空港内を警戒していた警察官が、駐車場で不審な車を見つけてキム容疑者らから事情を聴いたところ、現金のやりとりが確認できたとして現行犯逮捕しました。