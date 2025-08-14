俳優の鈴木亮平（42）が14日に都内で行われた、主演映画「劇場版『TOKYO MER南海ミッション』（松木彩監督）大ヒット御礼舞台あいさつ」に出席。作品の舞台で、群発地震や噴火に見舞われた鹿児島・トカラ列島の人々にエールを送った。患者のためにどんな苦境にも飛び込んでいく、頼れるチーフドクター・喜多見幸太を演じている鈴木。同作は、公開13日間で興行収入26億円、観客動員数196万人を突破する大ヒットとなっている。