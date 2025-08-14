ＺＵＵ [東証Ｇ] が8月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は2億0800万円の赤字(前年同期は3600万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の4.8％→-35.7％に急悪化した。 株探ニュース