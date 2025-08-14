熊本県警本部熊本県警などは14日、熊本市南区の緑川で女性の遺体を見つけたと明らかにした。10〜11日に降った記録的な大雨により、同区に隣接する甲佐町在住の女性が行方不明になっており、身元の確認や関連を調べる。福岡県宗像市沖では男性の遺体を発見。隣接する福津市では氾濫した川に男性が流されたとの通報があり、門司海上保安部などが身元確認などを進める。これまで大雨による熊本、福岡両県の死者は3人、行方不明者