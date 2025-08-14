ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃772は、人気コーナー「っぽいキング30」をお届け！◆数々の迷作を生んだ「っぽいキング」平均年齢30.5歳となったももクロ。10代の頃から活躍してきた彼女たちの成長に、付き合いの長い東京03・飯塚悟志も「びっくりしてます。引いてます」と驚きを隠せない。今回は大人になったももクロに合わせて、人気企画を「っぽいキング30」とリニュ