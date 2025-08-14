（写真：sasaki106／PIXTA）日本に暮らす多くの外国人が、日々の生活を見直している。オリーブオイルは3割値上がりし、卵の価格は倍になった。鶏むね肉のような安価な食材も手に入りにくくなっているからだ。10年ぶりに日本へ戻ってきた別のフィリピン人女性は、「2010年に日本を離れる前は、インターナショナルスクールの授業料は手の届く範囲でしたが、今や信じられないほど高額です」と話す。彼女は旅行を控え、映画館に行く代