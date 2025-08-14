ロンドン序盤、ドル円とともにクロス円も一段安＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円買いが継続している。ドル円は146.21近辺まで安値を広げ、東京早朝の高値からは１．２円幅で下落した。足元では146円台前半から半ばで下げはやや一服。 ロンドン時間に入るとクロス円が一段安となっている。ユーロ円はユーロドルの安値更新とともに一段と売られ、安値を171円割れに広げてきている。豪ドル円は95.66レベル、