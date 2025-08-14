アジア・コモディティ騰落率ランキング＝08/14営業日時点＝ 大連とうもろこし 0.43％ 大連ポリエチレン -0.27％ 上海銅 -0.27％ 上海ゴム -0.44％ 上海重油 -0.73％ 上海異形鉄筋 -1.44％ ＊数値は前日比％