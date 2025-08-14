お盆は正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と呼ばれ、古代インド語に由来する先祖供養の行事です。迎え火や送り火、精霊馬などの風習のほか、地域独自の送り火や郡上踊りなど、多彩な習わしが今も受け継がれています。 ■お盆の正式名称「盂蘭盆会」とは そもそもお盆の由来は何でしょうか。お盆は正式に「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といいます。古代インドで使われていたサンスクリット語「ウランバナ」には「逆さ吊り」