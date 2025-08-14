バルコス [名証Ｎ] が8月14日大引け後(17:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比65.8％減の3900万円に大きく落ち込み、通期計画の2億7700万円に対する進捗率は14.1％にとどまり、さらに前年同期の45.4％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比73.7％増の2億3800万円に拡大する計算になる。