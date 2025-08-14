画像はサンデーうぇぶり「ギャル神官はリザレがダルい」のページ（https://www.sunday-webry.com/episode/2550912965970720742）より 【第1話】 8月14日 公開 小学館は8月14日、秋★枝氏のマンガ「ギャル神官はリザレがダルい」の連載を開始し、第1話「ギャルと勇者」をサンデーうぇぶりにて公開した。 本作は「放課後メタバース」、「起きてください、草壁