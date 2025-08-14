近年、防災グッズのデジタル化が進んでいることをご存知ですか。デジタル防災グッズとは、スマートフォン（スマホ）やウェアラブルデバイスなどを活用した防災アイテムです。そこで、デジタル防災グッズの概要や災害時に役立つデジタル防災グッズを紹介します。また、持ち出し用の防災グッズについても一覧でまとめたので、有事の際にお役立てください。●デジタル防災グッズとは？防災グッズがテクノロジーの発展とともに進歩