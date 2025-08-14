第12回ワールドゲームズが8月7〜17日に四川省成都市で開催されています。今大会には、100以上の国と地域からの選手とチームスタッフ6000人以上が参加しています。競技の合間を縫って、多くの外国人選手や観光客が会場を離れて成都市内や周辺地域を訪れ、四川の伝統文化に触れながら現地の便利な消費環境も体験しています。成都では、武侯祠（三国志ゆかりの地）に隣接する「錦里古街」などの伝統的な観光スポットで外国人観光客が