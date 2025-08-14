8月13日、中国・邯鄲で開催されている「FIBA 3×3 ユース・ネーションズリーグ 2025 アジア」のSTOP 3での3x3U23女子日本代表の結果は3位となった。 メンバーは田中平和（トヨタ自動車アンテロープス）、上野心音（筑波大学）、伊波美空（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）、西ファトゥマ七南（早稲田大学）が選出された。また、花島百香（ENEOSサンフラワーズ）は控えメンバー