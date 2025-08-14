ガンバ大阪のMF名和田我空が、クラブの公式YouTubeチャンネルで、オランダのアヤックスでの練習参加を振り返った。19歳のルーキーは７月、１歳下のGK荒木琉偉とともに、４度のチャンピオンズリーグ制覇を誇る超名門クラブのトレーニングに参加。「プレースピードが速くて、オランダ代表の選手もいた」という環境で、同世代の若手から大いに刺激を受けたという。「若い選手、自分の１個下の選手が２人ぐらいスタメンで出ていて