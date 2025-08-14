女優の武田久美子（57）が14日、自身のインスタグラムを更新。愛娘・ソフィアさんに誕生日を祝ってもらったことを報告し、母娘ショットを披露した。「昨日誕生日を迎えました」と書き出した武田。「娘がお祝いしてくれて今年も素敵な誕生日でした」とつづり、愛娘とのディナーを報告した。仲睦まじいツーショットも公開。ともにフリルのついた黒ドレス姿の“双子コーデ”を披露し、「いつまでもこんな風に居たいです」とした