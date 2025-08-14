２位→２位→２位。３年連続で順位的にはあと一歩でプレミアリーグ制覇を逃しているアーセナルは、今季こそ優勝を果たせるか。もっとも、目標を達成するためには変化が必要だ。アーセナル一筋でプレーしたスーパーレジェンド、トニー・アダムス氏は、ミケル・アルテタ監督に対して“人事異動”を要求した。英紙『Daily Mail』によれば、アダムス氏は2022-23シーズンから大役を担っているマーティン・ウーデゴーから、デクラ