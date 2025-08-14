ＣＹＢＥＲＤＹＮＥはこの日の取引終了後、４～６月期連結決算を発表した。売上高は前年同期比１３．４％減の１０億円となった一方、純利益は２億５１００万円と前年同期（１１００万円）から急増した。 欧州で製品レンタルが伸びたものの、米国での医療サービス売り上げの増加があった前年同期と比べ減収に。研究開発費などの計上によって営業利益段階では赤字となったが、投資有価証券評価益や為替差益が貢献