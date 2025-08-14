俳優の新田真剣佑が13日に自身のInstagramを更新。ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系）で共演した、同じく俳優の上白石萌音との2ショットを披露した。【映像】上白石萌音＆萌歌の幼少期&現在の2ショット（複数カット） 新田は、「7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』綿谷新を再び演じさせていただきました。10年ぶりに綿谷新役に帰ってこれて本当に幸せです」と報告し、上白石とピースサインをした2