お盆の時期、「海に行くな」という言い伝えが各地に残ります。祖先の霊が海から戻るとされ、足を引かれると恐れられてきました。なぜそのような言い伝えが残っているのか。調べてみると、七夕の水神信仰とお盆の先祖供養が結びついた背景や、この時期特有の自然条件が関係していることがわかりました。 ■「お盆は海に行くな」言い伝え残る理由 7月29日、三重県熊野市の七里御浜海岸で、女子高校生が波打ち際で高波に