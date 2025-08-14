バルクホールディングス [名証Ｎ] が8月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終損益は1.3億円の赤字(前年同期は1.9億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-51.5％→-44.2％に急改善した。 株探ニュース