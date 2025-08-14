ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番投手兼DH」で先発出場。投手としては4回1／3を投げて5安打4失点、7奪三振と粘投。打者としては第1打席で三塁打を放ち、12試合連続安打をマークするなど4打数1安打、1四球3三振だった。試合は5－6で敗れ、ついに首位の座をパドレスに明け渡した。 ■先発投手が1番に入るのは過去3例 見せ場はいきなり訪れた。初回先頭の第1打席、