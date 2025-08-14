お盆休みまっただ中で車を使う人も増える中、レギュラーガソリンの平均価格が4週連続で値上がりしました。175円近くになっています。資源エネルギー庁は、今月12日時点の全国におけるレギュラーガソリンの平均小売価格について、先週より70銭高い、1リットルあたり174円90銭だったと発表しました。値上がりは4週連続です。あす、米ロの首脳がウクライナ問題を協議する予定であることなどから、世界経済の先行きに一定の安心感が広