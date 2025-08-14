■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）8/12、NYダウ＋483ドル高、44,458ドル2）8/13、NYダウ＋463ドル高、44,922ドル【前回は】相場展望8月12日号米国株: FRBは、雇用回復の「利下げ」よりも、「インフレ対策」を優先へ日本株: 日経平均はNYダウ比で「割高」、海外短期投機筋の暗躍で注意●2．米国株：トランプ関税で財政赤字縮小でなく拡大、関税負担は消費者へ1）米国財政赤字の黒字化を狙ったトランプ関税、7月は逆