K-POPバーチャルアイドル・PLAVE（プレイブ）が、デビュー後初となるアジアツアーの幕を開ける。【画像】PLAVE、セブチ・GDを抑え最も愛されたK-POP1位に！PLAVEは8月15日から17日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで「025 PLAVE Asia Tour [DASH：Quantum Leap] in Seoul」を開催し、待望の初アジアツアーをスタートさせる。公演を目前に控えた8月10日からは、公式SNSを通じてメンバーの個人ポスターが順次公開され、ファンの期待を