横浜５―１綾羽（２回戦＝１４日）横浜（神奈川）は五回、織田の中前打で追いつき、六回に敵失で勝ち越した。四回から救援した織田は九回途中まで無失点。最後は背番号１の奥村頼が締めくくった。綾羽（滋賀）は一回に先制したが、投手陣が１１四死球と乱れ、３失策も響いた。