【モデルプレス＝2025/08/14】女優の武田久美子が14日、自身のInstagramを更新。娘との誕生日ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】武田久美子、美人娘との胸元全開ドレス姿◆武田久美子、娘との親子2ショット公開武田は「昨日誕生日を迎えました 娘がお祝いしてくれて今年も素敵な誕生日でした」と誕生日を娘と一緒に祝ったことを報告。「いつまでもこんな風に居たいです」とコメントし、黒いドレスを着用した娘との