韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の妻は、日本円で2000万円を超えるブランド品を受け取っていたとみられています。金建希（キム・ゴンヒ）容疑者は斡旋収賄の疑いなどで逮捕され、14日午前、逮捕後初めて取り調べを受けました。韓国メディアによりますと、捜査の結果、金容疑者はこれまでにダイヤモンドのネックレスや「シャネル」のバッグなど、日本円で2000万円を超えるブランド品を受け取っていたとみられています。