６月に８９歳で亡くなったプロ野球・読売巨人軍の長嶋茂雄終身名誉監督をモデルにした「ねぶた」が、長嶋さんの出身地・千葉県佐倉市の商業施設「レイクピアウスイ」に展示されている。２０１６年の完成以来、住民らに愛されてきた。ただ、地域の祭りなどで活用してきたことで老朽化が進み、今後の保存方法が課題となっている。（本田麻紘）ねぶたは、臼井町（現佐倉市）出身の長嶋さんと、晩年を同市で過ごした江戸時代の名力