お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が１４日、ニッポン放送の「ナイツザ・ラジオショー」で、声が小さいと思った芸能人を明かした。この日は木曜パートナーを務めるハリセンボンの箕輪はるかが、声の小ささに悩んでいることに関してトークを展開。塙は声の小さい芸能人を思い浮かべると「プライベートの時の岡村さん。ナイナイの」と、ナインティナインの岡村隆史の名前を挙げた。塙いわく「何回か最近飲みに行くんだけど、マジ