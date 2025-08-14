旧日本軍の従軍慰安婦問題を語り継ぐ記念日の式典で、映像メッセージを寄せた韓国の李在明大統領＝14日、ソウル（共同）【ソウル共同】韓国政府は14日、旧日本軍の従軍慰安婦問題を語り継ぐ記念日の式典をソウルで開いた。李在明大統領が映像メッセージを寄せ、「（日本の植民地支配から解放された）光復80年になるが、慰安婦問題は完全には解決していない。被害者の名誉が守られるようにする」と述べた。式典で女性家族相の職