お盆2日目の14日、空港は休みを海外で過ごし帰国した人たちや外国人の観光客らで混雑しています。【映像】観光客らで混雑する羽田空港「新婚旅行で」「コーヒーとかジェラートとか味わってきました」「フィレンツェでは気温が41度で、日が出ているところはすごく暑かったです」（イタリアに行った夫婦）「私はサマソニが楽しみです」「僕はディズニーシー」（インドネシア人夫婦）羽田空港にはお盆期間中の休みで2番目に多い3