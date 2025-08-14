格闘家の武尊と結婚した女優、女優、タレントの川口葵が１４日、自身のインスタグラムを更新。武尊との２ショット写真とともにテレビ番組で共演したことを報告した。「きょうは２人で一緒に初お仕事『突然ですが占ってもいいですか？』の収録でしたずっと出たかった番組なので本当に嬉しいです放送をお楽しみに」とピースする川口と、笑顔の武尊の２ショットとともにつづった。コメント欄などでは「お似合いだなぁ」、