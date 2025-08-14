皆さんは「蚊」のことをどれくらい理解していますか？知れば知るほどおもしろく、刺されない対策にもなる「蚊の生態」について、昆虫の研究歴約50年、ヤマザキ動物看護大学の長島孝行教授に学びます。【写真を見る】「蚊」が好きなのは白T？黒T？血を吸いながら“おしっこ”も…研究者に聞く刺されない対策【ひるおび】血を吸いながら“おしっこ”？日本には蚊が100種類ほどいて、主に血を吸う蚊は20種類。血を吸うのは産卵をする