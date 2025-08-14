中国国家データ局の劉烈宏局長は8月14日、国務院報道弁公室の記者会見で、「第14次五カ年計画」（2021〜2025年）におけるデジタル中国の建設に関する発展成果を紹介しました。劉局長によると、長年にわたる難関攻略を経て、中国はデジタル分野でいくつかの重要なコア技術を突破したとのことです。集積回路の分野では、設計、製造、パッケージテスト、装備材料をカバーする完全な産業チェーンを形成しました。国産オペレーティング