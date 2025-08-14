戦後80年を迎える2025年、大学生たちが“明るいダークツーリズム”という新たな形で戦争遺構を巡っています。観光と歴史学習を組み合わせることで、戦争を“自分ごと”としてとらえるきっかけに。若い世代が見つめる戦争の記憶とは…。 ■戦争遺構を巡る「ダークツーリズム」を学ぶ大学生 愛知県安城市に残された大人の背丈ほどの穴倉。ここは、戦時中に戦闘機用の爆弾などを保管していた倉