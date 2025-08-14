ジュワッと香り立つごま油に、大きくて肉厚なピーマンを手でつぶして投入。料理家・堤人美さんの『ピーマンと豚肉のピリ辛甘酢炒め煮』は、甘酢のまろやかさと豆板醤の辛みが絶妙で、一口食べればハマる味わい。ごはんにもお酒にもぴったりです！肉厚のおいしいピーマンが手に入ったら必ず作る料理。和風でも中華でもない私ならではの味で、アシスタントにも人気です！堤人美さん『ピーマンと豚肉のピリ辛甘酢炒め煮』のレシピ材料