１４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１７．０２ポイント（０．４６％）安の３６６６．４４ポイントと４日ぶりに反落した。指標発表前に利益確定売りが優勢となる流れ（上海総合指数は前日、約３年１１カ月ぶりの高値水準を回復している）。中国ではあす１５日、７月の小売売上高や鉱工業生産、１〜７月の鉱工業生産や不動産投資などが公表される予定だ。いずれも前回から伸びが鈍化すると予想されて