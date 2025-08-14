◆第107回全国高校野球選手権大会2回戦沖縄尚学3―0鳴門（14日、甲子園）3回戦に進出した沖縄尚学は「7番捕手」の宜野座恵夢（3年）がチームの全得点をたたき出す活躍を見せた。2回は1死から阿波根裕（同）が左前打で出塁すると、続く宜野座が左中間を破る先制の適時二塁打。自身の今大会初安打で、この日が18歳の誕生日だった阿波根を本塁に迎え入れた。3回からの6イニングは鳴門（徳島）のエースの前に無安打。再びス