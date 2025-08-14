暑さが厳しいこの季節、ほっとひと息つけるスイーツ系ドリンクを探しているなら、セブン‐イレブンの「カフェラテスムージー」がぴったり♡2025年8月12日（火）より数量限定で登場する新作は、セブンカフェの香り高い豆と濃厚ミルクをブレンドした贅沢な一杯。さらに、他にも健康志向を満たすベリー系や野菜系、豆乳系のスムージーもラインアップ！夏のブレイクタイムにぴったりの一杯を