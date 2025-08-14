14日午後4時、新潟地方気象台は大雨に関する新潟県気象情報を発表しました。下越、中越、佐渡では、15日未明から夕方にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。新潟県では、低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で大気の状態が不安定となり、15日にかけて大雨となる所がある見込みです。これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所があるため、少ない雨量でも土砂災害の危険度が