ドラマ『カレの部屋と3人のカノジョ』（ABCテレビ／毎週土曜深夜0時）の第6話が8月9日に放送。放送終了後から1週間、TVerで見逃し配信中だ。【写真】ドヤ顔もかわいい！プレゼントを開けるCANDY TUNE 立花琴未■CANDY TUNE 立花琴未が逮捕!?本作は、部屋で同じ男性の帰りを待つ女子3人がお届けするラブコメディ。SWEET STEADY 白石まゆみとCANDY TUNE 立花琴未がドラマ初出演を果たしたことでも話題となった。謎多き彼氏・