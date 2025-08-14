昨シーズンのチャンピオンズリーグを制したパリ・サンジェルマンは８月９日、リールからリュカ・シュバリエを獲得した。これを受けて、ビッグセーブを連発して欧州制覇に貢献したイタリア代表のGKジャンルイジ・ドンナルンマは12日、SNSで退団の意向を明らかにした。ドンナルンマの代理人を務めるエンツォ・ライオラ氏は、「ジージョはとても落胆している。私は啞然としているよ。PSGからこれは予想していなかった。敬