◇第107回全国高校野球選手権第8日2回戦仙台育英6―2開星（2025年8月14日甲子園）仙台育英（宮城）が投打のかみ合う快勝で、3回戦進出を決めた。出場した4大会連続での3回戦進出。夏の甲子園大会は通算48勝目で、PL学園（大阪）に並び、歴代5位の勝利数となった。＜記者フリートークアマチュア野球担当キャップ・柳内遼平＞自慢のパパがいる甲子園が大好き。仙台育英のチアリーダー姿で応援した須江航監督の長女