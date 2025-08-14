プロボクシングのワタナベジムは14日、所属する前WBC世界ミニマム級王者の重岡優大（28＝ワタナベ）が引退発表したことを受け、コメントを発表した。優大は13日に自身のインスタグラムで現役引退を表明。5月のIBF世界ミニマム級タイトルマッチ後に急性右硬膜下血腫のため開頭手術を受け、現在も意識が戻っていない、前IBF世界同級王者の弟・銀次朗を（25＝同）を支えていく意向を明かした。以下はワタナベジム・渡辺均会長の