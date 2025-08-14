米ボクシング専門メディア「ボクシングシーン」（ウェブ版）が2025年8月13日、WBA世界フェザー級王座に挑むサム・グッドマン（オーストラリア、26）のインタビュー記事を公開し、世界王座に初挑戦するグッドマンの心境を報じた。グッドマンは井上戦を負傷のため2度キャンセルグッドマンは16日にサウジアラビアで、WBA世界フェザー級王者ニック・ボール（英国、28）に挑戦する。プロデビュー以来、20勝（8KO）無敗を誇るグッドマン