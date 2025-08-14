中国遼寧省瀋陽市に保存されている旧日本軍の欧米人捕虜施設＝12日（共同）今年を抗日戦争勝利80周年と位置付ける中国政府は、14日までに遼寧省瀋陽にあった旧日本軍の捕虜収容施設に国内外のメディアを招き「欧米人への虐待があった」と訴えた。抗日だけでなく「世界反ファシズム戦争」への勝利だとアピール。中国では英国人捕虜がテーマの映画も上映されており、歴史認識で欧米を抱き込む狙いだ。瀋陽の捕虜収容施設は第2次