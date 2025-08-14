個人馬主初のＪＲＡ通算２０００勝へあと１勝と迫る、「メイショウ」の冠名で知られる松本好雄オーナーは今週、札幌、新潟、中京の３場で計２０頭出しでメモリアル勝利を狙う。“初陣”は土曜中京２Ｒ・２歳新馬のメイショウハッケイ（牝、栗東・本田優厩舎、父ダイワメジャー）。今週は栗東・ＣＷコースで５ハロン６８秒６―１１秒３を優秀な時計をマークしている。松山弘平騎手は「お世話になっている方なので、決められたら