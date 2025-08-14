ＰＲＩＳＭＢｉｏＬａｂ [東証Ｇ] が8月14日大引け後(16:30)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の経常損益(非連結)は7.3億円の赤字(前年同期は4.9億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の経常損益は3億円の赤字(前年同期は1.7億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-209.0％→-322.0％に急悪化した。 株探ニュース