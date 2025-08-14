フィックスターズ [東証Ｐ] が8月14日大引け後(16:30)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常利益は前年同期比33.9％増の20.8億円に拡大し、通期計画の26億円に対する進捗率は80.2％に達し、5年平均の64.8％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比31.2％減の5.1億円に落ち込む計算にな